Елена Рыбакина жылдың қорытынды турниріндегі өнерін қашан бастайды
Әлемдегі ең үздік сегіз теннисші қатысатын WTA маусымның қорытынды турнирінің ұйымдастырушылары жарыстың алғашқы күндерінің кестесін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы қорытынды турнир Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтеді. Бұл додаға қазақстандық теннисші Елена Рыбакина да қатысады.
Әлемнің алтыншы ракеткасы Рыбакина жеке сында өнер көрсетеді. Оның алғашқы қарсыласы – америкалық Аманда Анисимова. Кездесу 1 қараша күні, Астана уақытымен сағат 21:30-да басталады.
Ал WTA Finals турнирінің Серена Уильямс атындағы тобындағы ашылу матчында Ига Швентек (Польша) пен Мэдисон Киз (АҚШ) кортқа шығады.
Келесі ойындарда Елена Рыбакина Швентек пен Кизге қарсы ойнайды.
