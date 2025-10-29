#Қазақстан
Спорт

Елена Рыбакина жылдың қорытынды турниріндегі өнерін қашан бастайды

Елена Рыбакина жылдың қорытынды турніріндегі өнерін қашан бастайды 29.10.2025 17:30
Әлемдегі ең үздік сегіз теннисші қатысатын WTA маусымның қорытынды турнирінің ұйымдастырушылары жарыстың алғашқы күндерінің кестесін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы қорытынды турнир Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтеді. Бұл додаға қазақстандық теннисші Елена Рыбакина да қатысады.

Әлемнің алтыншы ракеткасы Рыбакина жеке сында өнер көрсетеді. Оның алғашқы қарсыласы – америкалық Аманда Анисимова. Кездесу 1 қараша күні, Астана уақытымен сағат 21:30-да басталады.

Ал WTA Finals турнирінің Серена Уильямс атындағы тобындағы ашылу матчында Ига Швентек (Польша) пен Мэдисон Киз (АҚШ) кортқа шығады.

Келесі ойындарда Елена Рыбакина Швентек пен Кизге қарсы ойнайды.

Айдос Қали
