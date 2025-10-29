Дзюдошы Аслан Ерғалиев жасөспірімдер Азиадасында екінші орын алды
Сурет: olympic.kz
Дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілі Аслан Ерғалиев Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол 55 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының екінші сатысынан көрінді.
Отандасымыз ақтық сында өзбектандық балуан Абубакр Сатторовқа жол берді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript