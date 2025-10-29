#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
530.15
617.47
6.64
Спорт

Дзюдошы Аслан Ерғалиев жасөспірімдер Азиадасында екінші орын алды

Дзюдошы Аслан Ерғалиев жасөспірімдер Азиадасында екінші орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 20:40 Сурет: olympic.kz
Дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілі Аслан Ерғалиев Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол 55 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының екінші сатысынан көрінді.

Отандасымыз ақтық сында өзбектандық балуан Абубакр Сатторовқа жол берді.

Айдос Қали
