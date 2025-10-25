Санжар Қартай аралас жекпе-жектен жасөспірімдер Азиадасында алтын медаль иеленді
Сурет: ҚР ҰОК
ММА бойынша Қазақстан құрамасы Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші алтын медальға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жолы 65 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен Санжар Картай чемпион атанды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Финалда қазақстандық спортшы бахрейндік Султанахмед Султанахмедовты жеңді.
Айта кетейік, осы спорт түрінен бұған дейін 50 келіге дейінгі салмақта Амелина Бакиева алғаш болып алтын медаль иеленген еді.
