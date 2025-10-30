#Қазақстан
Спорт

Даниял Шалқарбай бокстан жасөспірімдер Азиадасында алтын медаль жеңіп алды

Даниял Шалқарбай бокстан жасөспірімдер Азиадасында алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 18:51 Сурет: olympic.kz
Бокстан Қазақстан құрамасының өкілі Даниял Шалқарбай Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында алтын жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық боксшы 66 келіге дейінгі салмақтың финалына дейін жетті.

Ақтық сында жерлесіміз өзбекстандық Саидхуджа Садиллахуджаевты жеңіп, алтыннан алқа тақты.

Айдос Қали
Боксшы Жұмағали Нұрмахан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды
17:13, Бүгін
Боксшы Жұмағали Нұрмахан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды
Жеңіл атлет Глеб Клепинин жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
20:37, 23 қазан 2025
Жеңіл атлет Глеб Клепинин жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
Еркін күрес шебері Ералы Әскербек жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды
22:55, 29 қазан 2025
Еркін күрес шебері Ералы Әскербек жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды
