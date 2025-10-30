#Қазақстан
Спорт

Боксшы Жұмағали Нұрмахан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды

Боксшы Жұмағали Нұрмахан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 17:13 Сурет: olympic.kz
Бокстан Қазақстан жасөспірімдер құрамасының өкілі Жұмағали Нұрмахан Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық былғары қолғап шебері 50 келіге дейінгі салмақта топ жарды.

Жұмағали финалда үндістандық Сингх Мойбунгхонгбамды айқын басымдықпен жеңді.

Осылайша ол ұлттық құрама қоржынына алғашқы алтын медальді салды.

Айдос Қали
