Спорт

Еркін күрес шебері Ералы Әскербек жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды

Еркін күрес шебері Ералы Әскербек жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 22:55 Сурет: olympic.kz
Еркін күрестен Қазақстан құрамасының өкілі Ералы Әскербек Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақ балуаны 65 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.

Отандасымыз шешуші белдесуде қытайлық Чаншин Умен кездесті.

Нәтижесінде Ералы Әскербек айқын басымдықпен жеңіске жетті.

Оқи отырыңыз
