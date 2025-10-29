#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
+11°
$
530.15
617.47
6.64

Спорт жаңалықтары
Спорт

Еркін күрес шебері Сабыржан Рахатов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының қола жүлдегері атанды

Еркін күрес шебері Сабыржан Рахатов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының қола жүлдегері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 20:48 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық еркін күрес шебері Сабыржан Рахатов Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер Азиадасында қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлесіміз 48 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.

Сабыржан қола жүлде үшін өткен белдесуде Таиланд өкілі Варат Фангсаймен кездесті. Нәтижесінде қазақстандық балуан 10-0 есебімен жеңіске жетті.

Айдос Қали
