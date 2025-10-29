#Қазақстан
Спорт

Нұрайым Саяхмет әйелдер күресінен жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды

Нұрайым Саяхмет әйелдер күресінен жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
Әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Нұрайым Саяхмет Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер Азиадасының қола жүлдегері атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлесіміз 69 келіге дейінгі салмақта үшінші орыннан көрінді.

Нұрайым Саяхмет қола жүлде үшін өткен белдесуде қырғызстандық Аяна Асамаликовадан басым түсті.

Айдос Қали
