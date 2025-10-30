Бублик сенсация жасады: алғаш рет Париждегі “Мастерс” турнирінің ширек финалына өтті
Сурет: ktf.kz
Қазақстанның бірінші ракеткасы Александр Бублик 30 қазанда Париждегі ATP 1000 турнирінің 1/8 финалдық матчтарында керемет нәтижеге қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстанның үздік теннисшісі турнирдің ширек финалына жолдама алу үшін әлемнің төртінші ракеткасы, америкалық Тейлор Фрицті екі сетте жеңді – 7:6 (7:5), 6:2.
Ойын 1 сағат 27 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Бублик 11 эйс жасады, ал қарсыласы – 15.
Париж корттарында 13-нөмірмен сынға түсіп жатқан қазақстандық теннисші 31 қазанда Аустралия өкілі, турнирдің алтыншы ракеткасы Алекс де Минорға қарсы ойнайды.
Бұл кездесудің жеңімпазы ATP 1000 турнирінің жартылай финалына, сондай-ақ ірі сыйақы мен рейтингтік ұпайларға ие болады.
