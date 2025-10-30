#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
530.07
615.2
6.58
Спорт

Бублик сенсация жасады: алғаш рет Париждегі “Мастерс” турнирінің ширек финалына өтті

Бублик сенсация жасады: алғаш рет Париждегі “Мастерс” турнирінің ширек финалына өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 23:21 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның бірінші ракеткасы Александр Бублик 30 қазанда Париждегі ATP 1000 турнирінің 1/8 финалдық матчтарында керемет нәтижеге қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанның үздік теннисшісі турнирдің ширек финалына жолдама алу үшін әлемнің төртінші ракеткасы, америкалық Тейлор Фрицті екі сетте жеңді – 7:6 (7:5), 6:2.

Ойын 1 сағат 27 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Бублик 11 эйс жасады, ал қарсыласы – 15.

Париж корттарында 13-нөмірмен сынға түсіп жатқан қазақстандық теннисші 31 қазанда Аустралия өкілі, турнирдің алтыншы ракеткасы Алекс де Минорға қарсы ойнайды.

Бұл кездесудің жеңімпазы ATP 1000 турнирінің жартылай финалына, сондай-ақ ірі сыйақы мен рейтингтік ұпайларға ие болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бублик Париждегі "Мастерс" турнирінің екінші айналымында әлемнің 13-ракеткасымен кездеседі
22:20, 29 қазан 2024
Бублик Париждегі "Мастерс" турнирінің екінші айналымында әлемнің 13-ракеткасымен кездеседі
Александр Бублик Монпелье турнирінің финалына өтті
11:24, 04 ақпан 2024
Александр Бублик Монпелье турнирінің финалына өтті
Александр Бублик Мадридтегі "Мастерс" турнирінің үшінші кезеңіне шықты
09:15, 28 сәуір 2024
Александр Бублик Мадридтегі "Мастерс" турнирінің үшінші кезеңіне шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: