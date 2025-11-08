#Халық заңгері
Спорт

Үш қазақстандық жүзгіш Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты

Исламиада-2025: тағы төрт қазақстандық жүзгіш жартылай финалға жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2025 16:14 Сурет: olympic.kz
Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындары аясында жүзу жарыстары басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

50 метрге баттерфляй әдісімен жүзуде Қазақстан құрамасынан үш спортшы жартылай финалға өтті.

Ерлер арасында Әділбек Мусин өз іріктеу кезеңінде бірінші болып келсе, Максим Сказобцов екінші нәтижемен мәреге жетті.

Ал Софья Сподаренко алдын ала кезеңде үздік нәтиже көрсетті.

Айта кетейік, жартылай финалдық жарыстар 8 қарашада өтеді.

Айдос Қали
