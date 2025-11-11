Каратэ шебері Никита Тарнакин Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
Сурет: olympic.kz
Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында каратэ сайыстары басталды, деп
Қазақстандық спортшы Никита Тарнакин 84 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жартылай финалға жолдама алды.
Ширек финалда Тарнакин Алжир өкілі Мидун Фаллехті 4:3 есебімен жеңді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстандық суда жүзушілер Ислам ынтымақтастығы ойындарында алтын үшін сынға түсетінін хабарлаған едік.
