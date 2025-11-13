#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
524.32
609.05
6.52
Спорт

Үстел теннисі: Кирилл Герасименко Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты

Үстел теннисі: Кирилл Герасименко Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 18:52 Сурет: olympic.kz
Үстел теннисінен Қазақстан құрамасының спортшысы Кирилл Герасименко Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын медалі үшін бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жартылай финалда қазақстандық спортшы Алжир өкілі Булусса Мехдиді сенімді жеңді. Матч 4:0 есебімен (11:7, 11:6, 13:11, 11:3) Герасименконың пайдасына аяқталды.

Финалда біздің қандасымыз мысырлық Омар Ассармен кездеседі. Ерлер арасындағы жекелей сындағы шешуші ойын 13 қарашада өтеді. Матч Астана уақытымен сағат 22:15-те басталады.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Үстел теннисі: Қазақстан құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
23:56, 09 қараша 2025
Үстел теннисі: Қазақстан құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
Қазақстан құрамасы үстел теннисінен Ислам ойындарының финалына шықты
18:41, 10 қараша 2025
Қазақстан құрамасы үстел теннисінен Ислам ойындарының финалына шықты
Каратэ шебері Никита Тарнакин Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
19:22, 11 қараша 2025
Каратэ шебері Никита Тарнакин Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: