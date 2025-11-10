Қазақстан құрамасы үстел теннисінен Ислам ойындарының финалына шықты
Сурет: olympic.kz
Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындары аясында үстел теннисінен сайыстар жалғасуда, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық құрама жартылай финалда Түркияны жеңді, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Қазақстан – Түркия: 8:3
- Алан Құрманғалиев / Айдос Кенжіғұлов – Ибрахим Гундуз / Абдулла Йигенлер 1:2
- Кирилл Герасименко – Тугай Йылмаз 3:0
- Алан Құрманғалиев – Ибрахим Гундуз 3:0
- Кирилл Герасименко – Абдулла Йигенлер 1:1.
Негізінен, матч сегіз жеңіске дейін жалғасады.
Айта кетсек, ресейлік БАҚ Елена Рыбакинаның жетістігі жайлы жарыса жазып жатқаны белгілі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript