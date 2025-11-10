#Халық заңгері
Спорт

Қазақстан құрамасы үстел теннисінен Ислам ойындарының финалына шықты

Үстел теннисі, Қазақстан құрамасы, Ислам ынтымақтастығы ойындары, финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 18:41 Сурет: olympic.kz
Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындары аясында үстел теннисінен сайыстар жалғасуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық құрама жартылай финалда Түркияны жеңді, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Қазақстан – Түркия: 8:3

  • Алан Құрманғалиев / Айдос Кенжіғұлов – Ибрахим Гундуз / Абдулла Йигенлер 1:2
  • Кирилл Герасименко – Тугай Йылмаз 3:0
  • Алан Құрманғалиев – Ибрахим Гундуз 3:0
  • Кирилл Герасименко – Абдулла Йигенлер 1:1.

Негізінен, матч сегіз жеңіске дейін жалғасады.

Айта кетсек, ресейлік БАҚ Елена Рыбакинаның жетістігі жайлы жарыса жазып жатқаны белгілі.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
