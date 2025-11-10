#Халық заңгері
Спорт

Ресейлік БАҚ Елена Рыбакинаның жетістігі жайлы жарыса жазуда

Ресейлік БАҚ Елена Рыбакинаның жетістігі жайлы жарыса жазуда , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 11:44 Сурет: Instagram/wta
Қазақстанның үздік теннисшісі Елена Рыбакинаның WTA-2025 маусымдық финалындағы ойыны ресейлік спорт сайттарының назарынан тыс қалмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресейдің әйгілі Sports.ru спорт порталы Елена Рыбакинаның WTA-2025 маусымдық финалына шығуын жоғары бағалап, оның сенімді ойынын және маусым бойы көрсеткен тұрақты нәтижелерін ерекше атап өтті.

Басылымның жазуынша, Рыбакинаның тәнті етерлік басты қасиеті – оның күрескерлігі. Маусым барысында ол жеңіске жетуге өте жақын тұрған бірнеше матчта ұтылып қалған болатын.

"Ол үшін жеңіс – үйреншікті нәрсеге айналды. Қазір оның жеңіс сериясы – 10 матч қатарынан, оның алтауы – үздік 10 теннисшіге қарсы. Бұл – маусым бойындағы ең үздік көрсеткіштердің бірі. Осылайша ол Арина Соболенконың Индиан-Уэллстен Мадридке дейінгі үздік сериясын қайталады. Маусымның көп бөлігінде Рыбакина ең ірі титулдарға үміткер ретінде көрінбеген еді. Бірақ қазір ол қайта түлеп, шынайы күшіне енді", – деп жазды басылым.

Бұған дейін Елена Рыбакинаның WTA-дағы жеңісі үшін қанша сыйақы алатынын жазғанбыз.

