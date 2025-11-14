#Халық заңгері
Спорт

Елена Рыбакина Гиннес рекордтар кітабына енді

Елена Рыбакина Гиннес рекордтар кітабына енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 18:05 Сурет: j48tennis
Гиннес рекордтар кітабы Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакинаның бұрын-соңды болмаған жетістігін ресми түрде тіркеді. Ол теннис тарихындағы ең ірі сыйақы алған спортшы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өткен WTA маусымның қорытынды турнирінде жеңіске жеткені үшін 5 млн 235 мың АҚШ доллары көлемінде жүлде алды.

Бұған дейін бірде-бір теннисші бір турнирде мұндай көлемде қаржы ұтпаған.

Алдыңғы рекордтар беларусь спортшысы Арина Соболенко мен испаниялық Карлос Алькарасқа тиесілі еді. Олар 2025 жылдың қыркүйегінде АҚШ ашық чемпионатында 5 млн доллардан табыс тапқан.

Айта кетейік, Елена Рыбакина WTA қорытынды турнирін жеңіп алған Азиядағы тұңғыш теннисші атанды. Бұған дейін қытайлық Ли На (2013 жылы) мен Чжэн Циньвэнь (2024 жылы) финалға дейін жеткенімен, жеңіске жете алмаған еді.

Жақын күндері Рыбакинаға III дәрежелі "Барыс" ордені табысталмақ.

Рыбакина жанкүйерлеріне маусым бойы және Эр-Риядта өткен WTA қорытынды турнирі кезінде көрсеткен қолдауы үшін алғыс айтты.

Айдос Қали
