Үстел теннисі: Қазақстан құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында Қазақстан ерлер құрамасы үстел теннисінен жартылай финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
1/4 финалда Кирилл Герасименко, Алан Құрманғалиев және Айдос Кенжіғұлов Қатар құрамасын жеңді.
Қазақстан – Қатар 8:1
- Алан Құрманғалиев / Айдос Кенжіғұлов – Мұхаммед Абдулвахаб / Абдулла Абдулвахаб 2:1
- Кирилл Герасименко – Ахмед Саадави 3:0
- Алан Құрманғалиев – Мұхаммед Абдулвахаб 3:0.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық жүзгіш Айбат Мырзамұратов Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында екінші қола жүлдесін жеңіп алғанын хабарлағанбыз.
