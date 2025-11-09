#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
526.02
607.55
6.5
Спорт

Үстел теннисі: Қазақстан құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты

Үстел теннисі: Қазақстан құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 23:56 Сурет: olympic.kz
Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында Қазақстан ерлер құрамасы үстел теннисінен жартылай финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

1/4 финалда Кирилл Герасименко, Алан Құрманғалиев және Айдос Кенжіғұлов Қатар құрамасын жеңді.

Қазақстан – Қатар 8:1

  • Алан Құрманғалиев / Айдос Кенжіғұлов – Мұхаммед Абдулвахаб / Абдулла Абдулвахаб 2:1
  • Кирилл Герасименко – Ахмед Саадави 3:0
  • Алан Құрманғалиев – Мұхаммед Абдулвахаб 3:0.

Еске салайық, бұған дейін қазақстандық жүзгіш Айбат Мырзамұратов Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында екінші қола жүлдесін жеңіп алғанын хабарлағанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Үш қазақстандық жүзгіш Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
16:14, 08 қараша 2025
Үш қазақстандық жүзгіш Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
Исламиада-2025: тағы төрт қазақстандық жүзгіш жартылай финалға жолдама алды
17:04, 08 қараша 2025
Исламиада-2025: тағы төрт қазақстандық жүзгіш жартылай финалға жолдама алды
Қазақстан суға жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын медалына таласатын болады
09:42, 09 қараша 2025
Қазақстан суға жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын медалына таласатын болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: