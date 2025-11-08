Исламиада-2025: тағы төрт қазақстандық жүзгіш жартылай финалға жолдама алды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы жүзуден Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында финалға жолдама үшін бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Софья Сподаренко, Әділбек Мусин және Глеб Коваленя 50 метрге еркін стильде жүзуден іріктеуден сәтті өтті.
Ал Айбат Мырзамұратов 100 метрге брасс әдісімен жүзуде жартылай финалға шықты.
Айта кетейік, бұған дейін 50 метрге баттерфляй әдісімен жүзуде үш қазақстандық спортшы жартылай финалға жолдама алған болатын.
