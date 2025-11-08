#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Дзюдошылар Ержан Еренқайыпов пен Толғанай Әбеуова Исламиада-2025 жарысын жеңіспен бастады

Дзюдошылар Ержан Еренқайыпов пен Толғанай Әбеуова Исламиада-2025 жарысын жеңіспен бастады 08.11.2025 16:46
Қазақстан құрамасының дзюдошылары Ержан Еренқайыпов пен Толғанай Әбеуова Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында алғашқы белдесулерінде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еренқайыпов 66 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Нигер елінің өкілі Исмаэль Альхасаннан басым түсті.

Ал әйелдер арасында 52 келіге дейінгі салмақта Толғанай Әбеуова Қырғызстан спортшысы Сабина Кожомбердиевадан жеңісті жұлып алды.

Айдос Қали
