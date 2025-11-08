Дзюдошылар Ержан Еренқайыпов пен Толғанай Әбеуова Исламиада-2025 жарысын жеңіспен бастады
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының дзюдошылары Ержан Еренқайыпов пен Толғанай Әбеуова Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында алғашқы белдесулерінде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Еренқайыпов 66 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Нигер елінің өкілі Исмаэль Альхасаннан басым түсті.
Ал әйелдер арасында 52 келіге дейінгі салмақта Толғанай Әбеуова Қырғызстан спортшысы Сабина Кожомбердиевадан жеңісті жұлып алды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript