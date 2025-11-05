#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық спортшылар Эр-Риядтағы Ислам ынтымақтастығы ойындарында сынға түсті

Қазақстандық спортшылар Эр-Риядтағы Ислам ынтымақтастығы ойындарында сынға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 21:13 Сурет: olympic.kz
Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындары аясындағы алғашқы жарыстар басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ашылу салтанатына дейін спортшылар кейбір спорт түрлерінен сынға түсті.

Қазақстан құрамасының өкілдері пенчак силаттан бақ сынады.

Нәтижесінде Нұрдәулет Тасмағанбетов (65 келіге дейін) бірінші орын алды. Арай Аманбай (60 келіге дейін) екінші болды, ал Уәли Жалғасбай (60 келіге дейін) үшінші орынды иеленді.

Айта кетейік, пенчак силат Исламиада-2025 бағдарламасына көрсетілімдік спорт түрі ретінде енгізілген, сондықтан бұл сайыстардың медальдары ресми командалық есепке кірмейді.

Айдос Қали
Ресей мен АҚШ арасындағы Эр-Риядтағы келіссөздер: қорытынды мәлімдеме болмайды
15:42, 25 наурыз 2025
Ресей мен АҚШ арасындағы Эр-Риядтағы келіссөздер: қорытынды мәлімдеме болмайды
Рыбакина жылдың қорытынды турнирін жеңіспен бастады
09:11, 02 қараша 2025
Рыбакина жылдың қорытынды турнирін жеңіспен бастады
Тұңғыш чемпион! Самбошылар алғашқы жарыс күні 5 медаль жеңіп алды
00:01, 21 қазан 2023
Тұңғыш чемпион! Самбошылар алғашқы жарыс күні 5 медаль жеңіп алды
