Суға жүзуден Айбат Мырзамұратов Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты
Сурет: ҚР ҰОК
Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында жүзуден жарыстар жалғасуда, деп хабарлайды Zakon.kz.
Айбат Мырзамұратов 200 метрге кешенді жүзуден өз іріктеу кезеңінде екінші орын алып, финалға жолдама алды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Глеб Коваленя мен Максим Сказобцов 100 метрге арқамен жүзуден бастапқы кезеңде сәтті өнер көрсетіп, жартылай финалға шықты.
Бұған дейін суға жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын медалына таласатын отандық спортшылардың аты-жөні жарияланған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript