Спорт

Суға жүзуден Айбат Мырзамұратов Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты

Суға жүзу, Айбат Мырзамұратов, Ислам ынтымақтастығы ойындары, финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 15:43 Сурет: ҚР ҰОК
Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында жүзуден жарыстар жалғасуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айбат Мырзамұратов 200 метрге кешенді жүзуден өз іріктеу кезеңінде екінші орын алып, финалға жолдама алды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Глеб Коваленя мен Максим Сказобцов 100 метрге арқамен жүзуден бастапқы кезеңде сәтті өнер көрсетіп, жартылай финалға шықты.

Бұған дейін суға жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын медалына таласатын отандық спортшылардың аты-жөні жарияланған

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Үш қазақстандық жүзгіш Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
16:14, 08 қараша 2025
Үш қазақстандық жүзгіш Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
Қазақстан суға жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын медалына таласатын болады
09:42, Бүгін
Қазақстан суға жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын медалына таласатын болады
Эр-Риядта VI Ислам ынтымақтастығы ойындары ресми түрде ашылды
10:10, 08 қараша 2025
Эр-Риядта VI Ислам ынтымақтастығы ойындары ресми түрде ашылды
