Спорт

Дзюдо: Назгүл Маратова Ислам ынтымақтастығы ойындарының қола жүлдегері атанды

Дзюдо: Назгүл Маратова Ислам ынтымақтастығы ойындарының қола жүлдегері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 23:25 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы дзюдодан Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарының қола жүлдесін жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

78 келіден жоғары салмақта Назгүл Маратова үшінші орынға көтерілді.

Қола үшін өткен белдесуде Назгүл Камерун спортшысы Ришель Анитадан басым түсті.

Еске салайық, бұған дейін дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілі Айдар Арапов Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарының қола жүлдегері атанғанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
