Спорт

Жүзгіш Әділбек Мусин Ислам ынтымақтастығы ойындарының жеңімпазы атанды

Жүзгіш Әділбек Мусин Ислам ынтымақтастығы ойындарының жеңімпазы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 23:15 Сурет: olympic.kz
Қазақстан жүзуден Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында екінші алтын медалін жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

50 метрге баттерфляй әдісімен жүзуде Әділбек Мусин топ жарды - 23.85.

Қазақстандық Максим Сказобцов екінші орынға көтерілді - 23.87. Қола жүлдені Абдельрахман Эльсайед (Мысыр) жеңіп алды - 23.90.

Айта кетейік, осы қашықтықта бұған дейін Софья Сподаренко алтыннан алқа таққан еді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жүзгіш Айбат Мырзамұратов Ислам ынтымақтастығы ойындарының екі дүркін қола жүлдегері атанды
23:31, 09 қараша 2025
Жүзгіш Айбат Мырзамұратов Ислам ынтымақтастығы ойындарының екі дүркін қола жүлдегері атанды
Ислам ынтымақтастығы ойындары-2025: дзюдошы Ержан Еренқайыпов күміс жүлдегер атанды
00:10, 09 қараша 2025
Ислам ынтымақтастығы ойындары-2025: дзюдошы Ержан Еренқайыпов күміс жүлдегер атанды
Аруна Жангелдина дзюдодан Ислам ынтымақтастығы ойындарында алтын медаль иеленді
20:48, 09 қараша 2025
Аруна Жангелдина дзюдодан Ислам ынтымақтастығы ойындарында алтын медаль иеленді
