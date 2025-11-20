Джиу-джитсу шебері Алдияр Серік Ислам ойындарының жеңімпазы атанды
Қазақстандық джиу-джитсу шебері Алдияр Серік Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Серік 69 келіге дейінгі салмақтың ақтық сынында жеңіске жетті.
Финалда қазақстандық спортшы Мохаммед Хураймиланы (Сауд Арабиясы) жеңді.
Бұған дейін 94 келіге дейінгі салмақта Рамазан Құсайынов джиу-джитсудан Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медальға қол жеткізген болатын.
