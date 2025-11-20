#Халық заңгері
Спорт

Джиу-джитсу шебері Алдияр Серік Ислам ойындарының жеңімпазы атанды

Джиу-джитсу, Алдияр Серік, Ислам ынтымақтастығы ойындары, алтын медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 22:20 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық джиу-джитсу шебері Алдияр Серік Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Серік 69 келіге дейінгі салмақтың ақтық сынында жеңіске жетті.

Финалда қазақстандық спортшы Мохаммед Хураймиланы (Сауд Арабиясы) жеңді.

Бұған дейін 94 келіге дейінгі салмақта Рамазан Құсайынов джиу-джитсудан Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медальға қол жеткізген болатын.

