Ислам ынтымақтастығы ойындары: Рамазан Құсайынов күміс медаль иеленді
Қазақстан құрамасы джиу-джитсудан Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында тағы бір медальға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
94 келіге дейінгі салмақта Рамазан Құсайынов екінші орын алды, деп хабарлайды ҚР ҰОК хабарламасында.
Кусаинов ақтық сында Омар Надаға (Сауд Арабиясы) жол берді.
Айта кетейік, құраманың еншісінде қазір үш медаль бар. Бұған дейін Мариан Журавлева мен Алдияр Серік алтыннан алқа тағынған еді.
Сондай-ақ семсерлесуші София Актаева Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медаль еншіледі.
