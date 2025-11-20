#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Спорт

Ислам ынтымақтастығы ойындары: Рамазан Құсайынов күміс медаль иеленді

Рамазан Кусаинов, күміс медаль, джиу-джитсу, Ислам ынтымақтастығы ойындары, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 19:49 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы джиу-джитсудан Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында тағы бір медальға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

94 келіге дейінгі салмақта Рамазан Құсайынов екінші орын алды, деп хабарлайды ҚР ҰОК хабарламасында.

Кусаинов ақтық сында Омар Надаға (Сауд Арабиясы) жол берді.

Айта кетейік, құраманың еншісінде қазір үш медаль бар. Бұған дейін Мариан Журавлева мен Алдияр Серік алтыннан алқа тағынған еді.

Сондай-ақ семсерлесуші София Актаева Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медаль еншіледі.

