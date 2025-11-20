Ислам ынтымақтастығы ойындары: Қазақстан қоржыны тағы бір қола медальмен толықты
Қазақстандық Эльмира Сыздықова Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында үшінші орынға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әйелдер күресінен ұлттық құрама өкілі 76 келіге дейінгі салмақта қола медаль алды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Үшінші орын үшін өткен кездесуде Сыздықова Түркия өкілі Эльмира Ясинді жеңді.
Бұған дейін әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Ирина Казюлина Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының қола жүлдегері атанған болатын.
