Спорт

Ислам ынтымақтастығы ойындары: Қазақстан қоржыны тағы бір қола медальмен толықты

Эльмира Сыздықова, әйелдер күресі, Ислам ынтымақтастығы ойындары, қола медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 22:16 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық Эльмира Сыздықова Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында үшінші орынға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйелдер күресінен ұлттық құрама өкілі 76 келіге дейінгі салмақта қола медаль алды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Үшінші орын үшін өткен кездесуде Сыздықова Түркия өкілі Эльмира Ясинді жеңді.

Бұған дейін әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Ирина Казюлина Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының қола жүлдегері атанған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
