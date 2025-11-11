Қазақстан құрамасы суда жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс жүлдегер атанды
Қазақстан ерлер құрамасы жүзуден Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жерлестеріміз 4×100 метрлік эстафетада (кешенді жүзу) екінші нәтиже көрсетті.
Әділбек Мусин, Максим Сказобцов, Айбат Мырзамұратов және Глеб Коваленя қашықтықты 03:43.14 уақытта жүзіп өтті.
Түркия алтын медаль жеңіп алды - 03:40.56, ал Индонезия үздік үштікті түйіндеді - 03:44.07.
