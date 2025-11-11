#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
525.28
607.85
6.47
Спорт

Қазақстан құрамасы суда жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс жүлдегер атанды

Қазақстан құрамасы суда жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс жүлдегер атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 22:41 Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасы жүзуден Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлестеріміз 4×100 метрлік эстафетада (кешенді жүзу) екінші нәтиже көрсетті.

Әділбек Мусин, Максим Сказобцов, Айбат Мырзамұратов және Глеб Коваленя қашықтықты 03:43.14 уақытта жүзіп өтті.

Түркия алтын медаль жеңіп алды - 03:40.56, ал Индонезия үздік үштікті түйіндеді - 03:44.07.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ислам ынтымақтастығы ойындары-2025: дзюдошы Ержан Еренқайыпов күміс жүлдегер атанды
00:10, 09 қараша 2025
Ислам ынтымақтастығы ойындары-2025: дзюдошы Ержан Еренқайыпов күміс жүлдегер атанды
Жүзгіш Әділбек Мусин Ислам ынтымақтастығы ойындарының жеңімпазы атанды
23:15, 09 қараша 2025
Жүзгіш Әділбек Мусин Ислам ынтымақтастығы ойындарының жеңімпазы атанды
Дзюдошы Мәди Амангелді Ислам ынтымақтастығы ойындарының күміс жүлдегері атанды
20:10, 09 қараша 2025
Дзюдошы Мәди Амангелді Ислам ынтымақтастығы ойындарының күміс жүлдегері атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: