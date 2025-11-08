#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
526.02
607.55
6.5
Спорт

Ислам ынтымақтастығы ойындары-2025: дзюдошы Ержан Еренқайыпов күміс жүлдегер атанды

Ислам ынтымақтастығы ойындары-2025: дзюдошы Ержан Еренқайыпов күміс жүлдегер атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 00:10 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы дзюдодан Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында екінші күміс медалін жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

66 келіге дейінгі салмақта Ержан Еренқайыпов екінші орынға ие болды.

Финалда отандасымыз Өзбекстан спортшысы Замохшари Бекмуродовқа жол берді.

Айта кетейік, қазір біздің дзюдошылардың қоржынында екі күміс медаль бар. Бұған дейін 60 келіге дейінгі салмақта Шерзод Давлатов екінші орын алған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дзюдошы Самалай Ерғалиева Ислам ынтымақтастығы ойындарында қола медальға ие болды
00:12, 09 қараша 2025
Дзюдошы Самалай Ерғалиева Ислам ынтымақтастығы ойындарында қола медальға ие болды
Дзюдошы Шерзод Давлатов Ислам ынтымақтастығы ойындарында ел қоржынына алғашқы медальді салды
20:28, 08 қараша 2025
Дзюдошы Шерзод Давлатов Ислам ынтымақтастығы ойындарында ел қоржынына алғашқы медальді салды
Дзюдошылар Ержан Еренқайыпов пен Толғанай Әбеуова Исламиада-2025 жарысын жеңіспен бастады
16:46, 08 қараша 2025
Дзюдошылар Ержан Еренқайыпов пен Толғанай Әбеуова Исламиада-2025 жарысын жеңіспен бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: