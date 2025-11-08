#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Спорт

Дзюдошы Шерзод Давлатов Ислам ынтымақтастығы ойындарында ел қоржынына алғашқы медальді салды

Дзюдошы Шерзод Давлатов Ислам ынтымақтастығы ойындарында ел қоржынына алғашқы медальді салды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2025 20:28 Сурет: olympic.kz
Дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілі Шерзод Давлатов Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде екінші орынды иеленді.

Финалда Давлатов түрік балуаны Салих Йылдызға жол берді.

Айта кетейік, бұл - Қазақстан құрамасының 2025 жылғы Ислам ынтымақтастығы ойындарындағы алғашқы медалі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Исламиада-2025: қазақстандық дзюдошылар Шерзод Давлатов пен Ержан Еренқайыпов финалға шықты
17:42, Бүгін
Исламиада-2025: қазақстандық дзюдошылар Шерзод Давлатов пен Ержан Еренқайыпов финалға шықты
Қазақстандық спортшылар Эр-Риядтағы Ислам ынтымақтастығы ойындарында сынға түсті
21:13, 05 қараша 2025
Қазақстандық спортшылар Эр-Риядтағы Ислам ынтымақтастығы ойындарында сынға түсті
Үш қазақстандық жүзгіш Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
16:14, Бүгін
Үш қазақстандық жүзгіш Ислам ынтымақтастығы ойындарының жартылай финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: