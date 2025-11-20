#Халық заңгері
Спорт

Ислам ынтымақтастығы ойындары: Ирина Казюлина әйелдер күресінен үшінші орын алды

Ирина Казюлина, әйелдер күресі, қола медаль, Ислам ынтымақтастығы ойындары, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 21:14 Сурет: olympic.kz
Әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Ирина Казюлина Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының қола жүлдегері атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұрымды балуанымыз 68 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Қола жүлде үшін өткен белдесуде Ирина Камерун спортшысы Ндиффо Алмейданы жеңді.

Айта кетсек, семсерлесуден Қазақстанның ерлер құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарында алтын медаль еншіледі.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
