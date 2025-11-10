#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Спорт

Түрік футболындағы дау-дамай: 17 төреші мен екі клубтың басшылары қамауға алынды

Төреші, қамауға алу, Түркия, футбол, клуб басшылары, бәс тігу, келісілген ойын, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 17:58 Сурет: pixabay
Өзара келісілген ойындар мен бәс тігудегі заңсыздық ісін тергеу барысында түрік прокуратурасы 21 адамды, оның ішінде 17 төреші мен футбол клубтарының екі президентін қамауға алуға ордер берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Mirror мәліметтері бойынша, түрік футбол федерациясы (TFF) ішкі тергеу шараларын жүргізіп, елдегі қазіргі футбол төрешілерінің 65%-ының букмекерлік кеңселермен байланысы барын анықтады. Осы тізімнің төрттен бір бөлігі, яғни 152 төреші спортқа белсенді түрде бәс тігумен айланысқан.

Тергеу нәтижелері бойынша 149 төреші 8 айдан 12 айға дейінгі мерзімге жұмыстан шеттетілді. Олардың бірі 18 227 рет бәс тіккені дәлелденді, ал 42 қазының (рефери) әрқайсысы кем дегенде 1000 футбол матчына бәс тіккен.

Бүгінгі таңда 17 төреші мен екі футбол клубының президенттері қамауға алынды. Төрешілердің бірі шетелде, екіншісіне іздеу жарияланды. Тергеу мүддесіе сай олардың аты-жөні жария етілмеген.

FIFA және UEFA ережелеріне сәйкес, футбол төрешілеріне кез-келген спорт түріне бәс тігуге тыйым салынады.

 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Перизат Қайрат екі айға қамауға алынды
11:01, 16 қараша 2024
Перизат Қайрат екі айға қамауға алынды
Талибан жетекшілері әйелдерді қудалағаны үшін қамауға алынуы мүмкін
09:12, 10 шілде 2025
Талибан жетекшілері әйелдерді қудалағаны үшін қамауға алынуы мүмкін
"Жетісу" футбол клубының директоры екі айға қамауға алынды
09:01, 03 маусым 2024
"Жетісу" футбол клубының директоры екі айға қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: