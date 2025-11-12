Суға жүзуден ұлттық құрама Ислам ынтымақтастық ойындарын 11 медальмен аяқтады
Суға жүзуден ҚР ұлттық құрамасы VI Ислам ынтымақтастық ойындарын 11 медальмен аяқтады. Құрама қоржынында 11 медаль бар, оның үшеуі - алтын, бесеуі - күміс және үш қола медлаь, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің хабарлауынша, үш алтын медальдың екеуін Софья Сподаренко еншілеген. Тағы бірі Әділбек Мусиннің еншісінде.
Алтын медаль иегерлері:
- Софья Сподаренко – 50 метр баттерфляй
- Софья Сподаренко – 100 метр баттерфляй
- Әділбек Мусин – 50 метр баттерфляй
Күміс медаль иегерлері:
- Максим Сказобцов – 50 метр баттерфляй
- Әділбек Мусин – 100 метр баттерфляй
- Қазақстанның ерлер командасы – 4×100 метр еркін әдіспен эстафета
- Қазақстанның ерлер командасы – 4×100 метр кешенді эстафета
- Қазақстанның ерлер командасы – 4×200 метр еркін әдіспен эстафета
Қола медаль иегерлері:
- Айбат Мырзамұратов – 100 метр брасс
- Айбат Мырзамұратов – 200 метр брасс
- Айбат Мырзамұратов – 200 метр кешенді жүзу.
Айта кетсек, Қазақстан қоржынына ауыр атлеттер 11 медаль салған болатын. Оның үшеуі - алтын, төртеуі - күміс және тағы төртеуі қола медаль.
