Спорт

Ислам ойындары: Қазақстан қоржынында - тағы үш күміс медаль

Жібек Құлымбетова, джиу-джитсу, Ислам ынтымақтастығы ойындары, күміс медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 19:24 Сурет: ҚР ҰОК
Ислам ынтымақтастығы ойындарында бүгін, 21 қарашада Қазақстан құрамасының қоржыны тағы үш күміс медальмен толықты. Қазақстан спортшылары джиу-джитсудан, гандболдан және еркін күрестен ерекшелене білді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұрымды балуан Жібек Құлымбетова джиу-джитсудан Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында екінші орын алды. Отандасымыз 52 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.

Ол финалда Асма Альхосанимен (БАӘ) кездесті. Шешуші жекпе-жектің қорытындысы бойынша БАӘ өкілі жеңіске жетсе, Жібек жарысты екінші орынмен аяқтады.

Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) гандболдан әйелдер арасында финалдық бәсеке өтті.

Сурет: ҚР ҰОК

Шешуші матчта Қазақстан Түркия құрамасына 34:31 есебімен жол беріп алды. Осылайша Қазақстан құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарын күміс медальмен аяқтады.

Қазақстандық балуан Ризабек Айтмұхан еркін күрестен Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында күмістен алқа тақты. Жерлесіміз 97 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.

Сурет: ҚР ҰОК

Ризабек ақтық сында ирандық Амир Али Азарпирамен күресті. Тартысқа толы белдесуде Иран спортшысы 5:0 есебімен жеңіске жетті. 

Бұған дейін джиу-джитсу шебері Жігер Алматай Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының чемпионы атанған болатын.

