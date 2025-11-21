Ислам ойындары: Қазақстан қоржынында - тағы үш күміс медаль
Бұрымды балуан Жібек Құлымбетова джиу-джитсудан Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында екінші орын алды. Отандасымыз 52 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.
Ол финалда Асма Альхосанимен (БАӘ) кездесті. Шешуші жекпе-жектің қорытындысы бойынша БАӘ өкілі жеңіске жетсе, Жібек жарысты екінші орынмен аяқтады.
Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) гандболдан әйелдер арасында финалдық бәсеке өтті.
Сурет: ҚР ҰОК
Шешуші матчта Қазақстан Түркия құрамасына 34:31 есебімен жол беріп алды. Осылайша Қазақстан құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарын күміс медальмен аяқтады.
Қазақстандық балуан Ризабек Айтмұхан еркін күрестен Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында күмістен алқа тақты. Жерлесіміз 97 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.
Сурет: ҚР ҰОК
Ризабек ақтық сында ирандық Амир Али Азарпирамен күресті. Тартысқа толы белдесуде Иран спортшысы 5:0 есебімен жеңіске жетті.
Бұған дейін джиу-джитсу шебері Жігер Алматай Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының чемпионы атанған болатын.