Семсерлесуші Айбар Қайым кадеттер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде топ жарды
Сурет: olympic.kz
Семсерлесуден Қазақстан құрамасының өкілі Айбар Қайым Өзбекстанның Ташкент қаласында өтіп жатқан кадеттер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде топ жарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық спортшы қылыш қаруымен айқасудан өткен жарыста жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.
Финалда Қайым венгриялық Кенде Фодорды 15:12 есебімен жеңді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript