#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Спорт

Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: жекелей сайыста ел намысын кімдер қорғайды

Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: жекелей сайыста ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 17:05 Сурет: olympic.kz
Бүгін, 2 желтоқсанда Швецияның Эстерсунд қаласында биатлоннан Әлем кубогының кезеңінде жекелей жарыс өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан әйелдер құрамасынан жарысқа Ольга Полторанина, Айша Ракишева және Полина Егорова қатысады.

Қатысушылар 15 шақырым қашықтықты бағындыру қажет. Жарыс Астана уақытымен сағат 19:30-да басталады.

Ерлер арасындағы 20 шақырымдық жекелей сайыс 3 желтоқсанда өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жастар арасындағы әлем чемпионаты: қазақстандық таеквондошылар медаль үшін бақ сынайды
17:53, Бүгін
Жастар арасындағы әлем чемпионаты: қазақстандық таеквондошылар медаль үшін бақ сынайды
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: Қазақстан әйелдер құрамасынан үш спортшы өнер көрсетті
18:47, 13 наурыз 2025
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: Қазақстан әйелдер құрамасынан үш спортшы өнер көрсетті
Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: Қазақстан ерлер құрамасы қандай нәтиже көрсетті
17:18, 04 желтоқсан 2024
Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: Қазақстан ерлер құрамасы қандай нәтиже көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: