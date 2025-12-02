Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: жекелей сайыста ел намысын кімдер қорғайды
Сурет: olympic.kz
Бүгін, 2 желтоқсанда Швецияның Эстерсунд қаласында биатлоннан Әлем кубогының кезеңінде жекелей жарыс өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан әйелдер құрамасынан жарысқа Ольга Полторанина, Айша Ракишева және Полина Егорова қатысады.
Қатысушылар 15 шақырым қашықтықты бағындыру қажет. Жарыс Астана уақытымен сағат 19:30-да басталады.
Ерлер арасындағы 20 шақырымдық жекелей сайыс 3 желтоқсанда өтеді.
