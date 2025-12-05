#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Спорт

Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: әйелдер арасындағы спринтте ел намысын кімдер қорғайды

Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: әйелдер арасындағы спринтте ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 19:27 Сурет: olympic.kz
5 желтоқсанда Швецияның Эстерсунд қаласында биатлоннан Әлем кубогының кезеңінде әйелдер арасында спринт жарысы өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшылар 7,5 шақырым қашықтықты жүріп өтуі қажет.

Бұл сынға Қазақстан атынан үш биатлоншы қатысады.

Жарыс жолына Айша Ракишева, Полина Егорова және Милана Генева шығады.

Бәсеке Астана уақытымен 20:00-де басталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: жекелей сайыста ел намысын кімдер қорғайды
17:05, 02 желтоқсан 2025
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: жекелей сайыста ел намысын кімдер қорғайды
Қазақстандық биатлоншылар Әлем кубогының кезеңіндегі ерлер арасындағы спринтте өнер көрсетті
14:56, 07 наурыз 2025
Қазақстандық биатлоншылар Әлем кубогының кезеңіндегі ерлер арасындағы спринтте өнер көрсетті
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: Қазақстан әйелдер құрамасынан үш спортшы өнер көрсетті
18:47, 13 наурыз 2025
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: Қазақстан әйелдер құрамасынан үш спортшы өнер көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: