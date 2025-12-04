#Халық заңгері
Спорт

Қылыштасудан Франциядағы Гран-при турнирі: ұлттық құраманың тізімі

Қылыштасудан Франциядағы Гран-при турнирі: ұлттық құраманың тізімі 04.12.2025 22:15
Орлеан (Франция) қаласында қылыштасудан Гран-при турнирі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдік сынға Қазақстан құрамасынан жеті спортшы қатысады.

Құрамда Әйгерім Сарыбай, Анастасия Гулик, Карина Доспай, Артем Саркисян, Бақдәулет Құралбекұлы, Назарбай Саттархан және Жанат Нәбиев бар.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
