Қылыштасудан Франциядағы Гран-при турнирі: ұлттық құраманың тізімі
Орлеан (Франция) қаласында қылыштасудан Гран-при турнирі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлемдік сынға Қазақстан құрамасынан жеті спортшы қатысады.
Құрамда Әйгерім Сарыбай, Анастасия Гулик, Карина Доспай, Артем Саркисян, Бақдәулет Құралбекұлы, Назарбай Саттархан және Жанат Нәбиев бар.
