Спорт

Қазақстан чемпионатында грек-рим күресінен үздіктер анықталды

Қазақстан чемпионатында грек-рим күресінен үздіктер анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 17:53 Сурет: olympic.kz
Алматыда күрес түрлерінен Қазақстан чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Республикалық турнир аясында грек-рим күресінен үздік балуандар анықталды.

Төменде Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің есімдері берілген.

55 келіге дейін:

1. Нұрзат Кабдрахимов (Жетісу облысы)

2. Ерсін Абыйр (Жетісу облысы)

3. Ерасыл Мұсан (Шымкент)

3. Рауан Бекимов (СҚО)

60 келіге дейін:

1. Ербол Камалиев (Алматы облысы)

2. Исхар Курбаев (Жетісу облысы)

3. Аманғали Бекболатов (СҚО)

3. Ақжол Тұяқов (СҚО)

63 келіге дейін:

1. Сайфулла Құрман (Ақтөбе облысы)

2. Дастан Зарықшанов (Ақмола облысы)

3. Еркебұлан Ардақов (Алматы)

4. Бахытжан Қабдыл (Алматы облысы)

67 келіге дейін:

1. Бағдат Сабаз (Астана)

2. Мейіржан Шермаханбет (Қызылорда облысы)

3. Ержет Жарлықасын (Жамбыл облысы)

3. Диас Сайлауов (Ақтөбе облысы)

72 келіге дейін:

1. Алматбек Аманбек (Алматы облысы)

2. Николай Хапко (СҚО)

3. Нурбек Қызыров (Астана)

3. Алижан Дурсунов (Қостанай облысы)

77 келіге дейін:

1. Мерей Мәулитқанов (Астана)

2. Қахарман Қисыметов (Батыс Қазақстан облысы)

3. Талас Әшірханов (Жамбыл облысы)

3. Тамерлан Шадукаев (Қостанай облысы)

82 келіге дейін:

1. Ибрагим Магомадов (Қарағанды облысы)

2. Альмир Төлебаев (Алматы облысы)

3. Диас Қалтай (Жетісу облысы)

3. Омар Дүйсембек (Шымкент)

87 келіге дейін:

1. Нұрсұлтан Тұрсынов (Абай облысы)

2. Тимур Оспанов (Қостанай облысы)

3. Бауыржан Мусин (СҚО)

3. Ерасыл Жеңіс (Жетісу облысы)

97 келіге дейін:

1. Ерзат Ерланов (Астана)

2. Нұрасыл Аманәлі (Жамбыл облысы)

3. Темірлан Тұрдақын (ШҚО)

3. Мақсат Сайлау (Астана)

130 келіге дейін:

1. Джохар Узаров (Шымкент)

2. Әлішер Ерғали (Жамбыл облысы)

3. Олжас Сырлыбай (Қызылорда облысы)

3. Әлімхан Сыздықов (Шымкент)

Айдос Қали
