Қазақстан чемпионатында грек-рим күресінен үздіктер анықталды
Республикалық турнир аясында грек-рим күресінен үздік балуандар анықталды.
Төменде Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің есімдері берілген.
55 келіге дейін:
1. Нұрзат Кабдрахимов (Жетісу облысы)
2. Ерсін Абыйр (Жетісу облысы)
3. Ерасыл Мұсан (Шымкент)
3. Рауан Бекимов (СҚО)
60 келіге дейін:
1. Ербол Камалиев (Алматы облысы)
2. Исхар Курбаев (Жетісу облысы)
3. Аманғали Бекболатов (СҚО)
3. Ақжол Тұяқов (СҚО)
63 келіге дейін:
1. Сайфулла Құрман (Ақтөбе облысы)
2. Дастан Зарықшанов (Ақмола облысы)
3. Еркебұлан Ардақов (Алматы)
4. Бахытжан Қабдыл (Алматы облысы)
67 келіге дейін:
1. Бағдат Сабаз (Астана)
2. Мейіржан Шермаханбет (Қызылорда облысы)
3. Ержет Жарлықасын (Жамбыл облысы)
3. Диас Сайлауов (Ақтөбе облысы)
72 келіге дейін:
1. Алматбек Аманбек (Алматы облысы)
2. Николай Хапко (СҚО)
3. Нурбек Қызыров (Астана)
3. Алижан Дурсунов (Қостанай облысы)
77 келіге дейін:
1. Мерей Мәулитқанов (Астана)
2. Қахарман Қисыметов (Батыс Қазақстан облысы)
3. Талас Әшірханов (Жамбыл облысы)
3. Тамерлан Шадукаев (Қостанай облысы)
82 келіге дейін:
1. Ибрагим Магомадов (Қарағанды облысы)
2. Альмир Төлебаев (Алматы облысы)
3. Диас Қалтай (Жетісу облысы)
3. Омар Дүйсембек (Шымкент)
87 келіге дейін:
1. Нұрсұлтан Тұрсынов (Абай облысы)
2. Тимур Оспанов (Қостанай облысы)
3. Бауыржан Мусин (СҚО)
3. Ерасыл Жеңіс (Жетісу облысы)
97 келіге дейін:
1. Ерзат Ерланов (Астана)
2. Нұрасыл Аманәлі (Жамбыл облысы)
3. Темірлан Тұрдақын (ШҚО)
3. Мақсат Сайлау (Астана)
130 келіге дейін:
1. Джохар Узаров (Шымкент)
2. Әлішер Ерғали (Жамбыл облысы)
3. Олжас Сырлыбай (Қызылорда облысы)
3. Әлімхан Сыздықов (Шымкент)