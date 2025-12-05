Қазақстан гандболдан әлем чемпионатындағы төртінші ойынында жеңіліп қалды
Гандболдан Қазақстанның әйелдер құрамасы әлем чемпионатында кезекті матчын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Еске салайық, алдын ала кезеңде отандастарымыз H тобында соңғы орынға ие болып, үш ойында қарсыластарына жол берген еді.
Қазір қазақстандық спортшылар жұбаныш кезеңінде өнер көрсетіп, 25-тен 32-орынға дейінгі орындар үшін таласуда.
Қазақстандық гандболшылар Куба құрамасына есе жіберді. Кездесу 28:29 есебімен аяқталды.
6 желтоқсанда өтетін ойында Қазақстан Қытай құрамасымен кездеседі.
