  Ашық тақырып
  Қараңғы тақырып
  Жүйедегідей
Спорт

Қазақстан гандболдан әлем чемпионатындағы төртінші ойынында жеңіліп қалды

Қазақстан гандболдан әлем чемпионатындағы төртінші ойынында жеңіліп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 18:56 Сурет: olympic.kz
Гандболдан Қазақстанның әйелдер құрамасы әлем чемпионатында кезекті матчын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еске салайық, алдын ала кезеңде отандастарымыз H тобында соңғы орынға ие болып, үш ойында қарсыластарына жол берген еді.

Қазір қазақстандық спортшылар жұбаныш кезеңінде өнер көрсетіп, 25-тен 32-орынға дейінгі орындар үшін таласуда.

Қазақстандық гандболшылар Куба құрамасына есе жіберді. Кездесу 28:29 есебімен аяқталды.

6 желтоқсанда өтетін ойында Қазақстан Қытай құрамасымен кездеседі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан әйелдер құрамасы гандболдан әлем чемпионатындағы үшінші матчында жеңіліп қалды
21:43, 02 желтоқсан 2025
Қазақстан әйелдер құрамасы гандболдан әлем чемпионатындағы үшінші матчында жеңіліп қалды
Гандболдан әлем чемпионаты: Қазақстан әйелдер құрамасы Украинамен ойнайды
17:11, 03 желтоқсан 2023
Гандболдан әлем чемпионаты: Қазақстан әйелдер құрамасы Украинамен ойнайды
Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Азия чемпионатының екінші ойынында жеңіліс тапты
18:53, 04 желтоқсан 2024
Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Азия чемпионатының екінші ойынында жеңіліс тапты
