Спорт

Қазақстан гандболдан әлем чемпионатының жұбаныш кезеңіндегі үшінші матчта жеңіліп қалды

Қазақстан гандболдан әлем чемпионатының жұбаныш кезеңіндегі үшінші матчта жеңіліп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 19:16 Сурет: olympic.kz
Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионатының жұбаныш кезеңіндегі үшінші матчын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыз Мысыр құрамасына 18:30 есебімен жол берді.

Қазақстандықтар жұбаныш кезеңінде үш матчта да жеңіліп, екінші топта соңғы орынға ие болды.

Осылайша, құрама 31- 32-орындар үшін ойнайды. Қазақстан құрамасы келесі матчта Иранмен кездеседі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан хоккейден жастар арасындағы әлем чемпионатында алғашқы жеңісіне қол жеткізді
19:42, Бүгін
Қазақстан хоккейден жастар арасындағы әлем чемпионатында алғашқы жеңісіне қол жеткізді
Қазақстан әйелдер құрамасы гандболдан әлем чемпионатындағы үшінші матчында жеңіліп қалды
21:43, 02 желтоқсан 2025
Қазақстан әйелдер құрамасы гандболдан әлем чемпионатындағы үшінші матчында жеңіліп қалды
Қазақстан гандболдан әлем чемпионатындағы төртінші ойынында жеңіліп қалды
18:56, 05 желтоқсан 2025
Қазақстан гандболдан әлем чемпионатындағы төртінші ойынында жеңіліп қалды
