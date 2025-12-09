Қазақстан гандболдан әлем чемпионатының жұбаныш кезеңіндегі үшінші матчта жеңіліп қалды
Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионатының жұбаныш кезеңіндегі үшінші матчын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз Мысыр құрамасына 18:30 есебімен жол берді.
Қазақстандықтар жұбаныш кезеңінде үш матчта да жеңіліп, екінші топта соңғы орынға ие болды.
Осылайша, құрама 31- 32-орындар үшін ойнайды. Қазақстан құрамасы келесі матчта Иранмен кездеседі.
