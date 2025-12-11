Қазақстандық гандболшылар әлем чемпионатында Иранды жеңді
Сурет: olympic.kz
Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионатында соңғы матчын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз 31-32 орындар үшін Иран құрамасымен кім мықтыны анықтады.
Нәтижесінде Қазақстан құрамасы Иранды 24:19 есебімен тізе бүктірді.
Осылайша, қазақстандық гандболшылар әлем біріншілігін 31-орынмен аяқтады.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан гандболдан әлем чемпионатының жұбаныш кезеңіндегі үшінші матчта жеңіліп қалғанын хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript