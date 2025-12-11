#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық гандболшылар әлем чемпионатында Иранды жеңді

Қазақстандық гандболшылар әлем чемпионатында Иранды жеңді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 18:11 Сурет: olympic.kz
Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионатында соңғы матчын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыз 31-32 орындар үшін Иран құрамасымен кім мықтыны анықтады.

Нәтижесінде Қазақстан құрамасы Иранды 24:19 есебімен тізе бүктірді.

Осылайша, қазақстандық гандболшылар әлем біріншілігін 31-орынмен аяқтады.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан гандболдан әлем чемпионатының жұбаныш кезеңіндегі үшінші матчта жеңіліп қалғанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
