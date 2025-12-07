#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Спорт

Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Хорватиядағы турнирде үшінші орын алды

Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Хорватиядағы турнирде үшінші орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.12.2025 09:55 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина Загребте (Хорватия) өткен халықаралық турнирде қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қысқа бағдарламадан кейін отандасымыз жетінші орында тұрған еді. Алайда еркін бағдарламада бірнеше сатыға жоғары көтерілді.

Самоделкина жалпы есепте 182,63 ұпай жинап, жарысты үшінші орынмен аяқтады.

Америкалық Брэдди Тэннел (194,97) жеңіс тойын тойлады. Ал Финляндия спортшысы Лида Кархунен (187,05) екінші орынға ие болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Михаил Шайдоров мәнерлеп сырғанаудан Гран-при финалында алтыншы орын алды
10:14, Бүгін
Михаил Шайдоров мәнерлеп сырғанаудан Гран-при финалында алтыншы орын алды
Софья Самоделкина мәнерлеп сырғанаудан Хорватиядағы турнирдің қысқа бағдарламасында 7-орын алды
17:10, 05 желтоқсан 2025
Софья Самоделкина мәнерлеп сырғанаудан Хорватиядағы турнирдің қысқа бағдарламасында 7-орын алды
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Эстониядағы туринирдің қысқа бағдарламасында үшінші орын алды
21:25, 13 қараша 2024
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Эстониядағы туринирдің қысқа бағдарламасында үшінші орын алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: