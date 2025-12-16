#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Спорт

Қазақстандық теннисші Үндістандағы жарыста қарсыласын ойсырата ұтты

Қазақстандық теннисші Үндістандағы жарыста қарсыласын ойсырата ұтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 17:20 Сурет: instagram/sagandykova.aruzhan
Қазақстандық теннисші, әлемнің 845-ракеткасы Аружан Сағындықова Үндістан астанасы Нью-Делидегі ITF W35 турнирінің екінші айналымына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда үндістандық Рия Сачдевамен кездесті.

Отандасымыз бірінші сетте 6:2 есебімен басымдылық танытты. Сағындықова екінші сетте де қарсыласына дес бермеді – 6:1.

Матч 1 сағат 4 минутта аяқталды.

Аружан Сағындықованың келесі қарсыласы кейін анықталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық конькимен жүгіруші Норвегиядағы Әлем кубогы кезеңінде 6-орын алды
17:40, Бүгін
Қазақстандық конькимен жүгіруші Норвегиядағы Әлем кубогы кезеңінде 6-орын алды
Сербиядағы жарыста Жібек Құламбаева камбэк жасап, беделді теннисшіні ойсырата ұтты
21:08, 14 тамыз 2024
Сербиядағы жарыста Жібек Құламбаева камбэк жасап, беделді теннисшіні ойсырата ұтты
Аружан Сағандықова Тунистегі турнирдің екінші айналымында сүрінді
23:03, 30 қараша 2023
Аружан Сағандықова Тунистегі турнирдің екінші айналымында сүрінді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: