Қазақстандық теннисші Үндістандағы жарыста қарсыласын ойсырата ұтты
Сурет: instagram/sagandykova.aruzhan
Қазақстандық теннисші, әлемнің 845-ракеткасы Аружан Сағындықова Үндістан астанасы Нью-Делидегі ITF W35 турнирінің екінші айналымына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда үндістандық Рия Сачдевамен кездесті.
Отандасымыз бірінші сетте 6:2 есебімен басымдылық танытты. Сағындықова екінші сетте де қарсыласына дес бермеді – 6:1.
Матч 1 сағат 4 минутта аяқталды.
Аружан Сағындықованың келесі қарсыласы кейін анықталады.
