Алматылық "Қайрат" әлемдегі ең үздік 500 футбол клубының қатарына енді

Футбол тарихы мен статистикасының халықаралық федерациясы (IFFHS) 2025 жылға арналған әлемдегі үздік 500 футбол клубының жаңартылған рейтингін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тізімде Қазақстаннан жалғыз өкіл ретінде алматылық "Қайрат" клубы бар. Ол 90,75 ұпаймен 240-орынға тұрақтады.
IFFHS рейтингі командалардың кейінгі 12 айдағы ұлттық чемпионаттарда, кубоктық жарыстарда және халықаралық турнирлердегі нәтижелерін ескере отырып жасалады.
Рейтингке Еуропа, Латын Америкасы, Азия және Африка елдерінің жетекші клубтары енгізілген. Ал "Қайрат" Шығыс Еуропа мен Орталық Азиядан енген санаулы клубтардың бірі болды.
Жаңартылған рейтингте бірінші орынды Францияның "Пари Сен-Жермен" клубы иеленсе, екінші орынға Испанияның "Реал Мадриді" жайғасты. Үздік үштікті Англияның "Челси" командасы түйіндеді.
