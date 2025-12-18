Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды
Павлодарда мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан Республикасының чемпионаты өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жекелей сырғанауда жүлделі орындар төмендегідей бөлінді:
Ерлер арасында
1-орын — Олег Мельников (Шымкент) — 200,78 ұпай;
2-орын — Диас Жиренбаев (Астана) — 195,84 ұпай;
3-орын — Никита Кривошеев (Алматы) — 191,47 ұпай.
Әйелдер арасында
1-орын — Амира Ирматова (Алматы) — 145,15 ұпай;
2-орын — Зере Сарбалина (Астана) — 133,97 ұпай;
3-орын — Нұрия Сүлеймен (Астана) — 130,44 ұпай.
Мұздағы би сайысында тек Гаухар Наурызова мен Бойсангур Датиев өнер көрсетті.
