Спорт

Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды

Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 18:20 Сурет: olympic.kz
Павлодарда мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан Республикасының чемпионаты өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жекелей сырғанауда жүлделі орындар төмендегідей бөлінді:

Ерлер арасында

1-орын — Олег Мельников (Шымкент) — 200,78 ұпай;

2-орын — Диас Жиренбаев (Астана) — 195,84 ұпай;

3-орын — Никита Кривошеев (Алматы) — 191,47 ұпай.

Әйелдер арасында

1-орын — Амира Ирматова (Алматы) — 145,15 ұпай;

2-орын — Зере Сарбалина (Астана) — 133,97 ұпай;

3-орын — Нұрия Сүлеймен (Астана) — 130,44 ұпай.

Мұздағы би сайысында тек Гаухар Наурызова мен Бойсангур Датиев өнер көрсетті.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
