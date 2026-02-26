#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54

Спорт

Прагада өтетін мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионаты: Қазақстаннан кімдер қатысады

Прагада өтетін мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионаты: Қазақстаннан кімдер қатысады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 10:57 Сурет: Instagram/jirenbayev_dias
24-29 наурыз аралығында Прага қаласында мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық конькишілер одағы (ISU) ұйымдастыратын әлем чемпионаты араға 33 жыл салып Прагаға қайта оралды. Бұған дейін бұл қалада дүбірлі дода 1962 және 1993 жылдары өткен.

"Жарысқа әлемнің 50 елінен 200-ге жуық үздік мәнерлеп сырғанаушы қатысады",- делінген ұйымдастырушылардың мәліметінде.

Чемпионат төрт бағдарлама бойынша өтеді:

  • әйелдер арасындағы жекелей сырғанау;
  • ерлер арасындағы жекелей сырғанау;
  • жұптық сырғанау;
  • мұз үстіндегі би.

Қазақстан атынан кімдер барады?

Қазақстан құрамасы сапында:

  • Ерлер арасындағы жекелей сында – Диас Жиренбаев.
  • Әйелдер арасындағы жекелей сында – Софья Самоделкина.

Қалған екі бағдарламада (жұптық сырғанау мен мұздағы би) Қазақстан спортшылары тіркелмеген.

Көпшілікті таңғалдырған жайт – 2026 жылғы Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоровтың әлем чемпионатына қатыспауы. Оның орнына Диас Жиренбаев өтінімге енгізілген. Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, Жиренбаев бұған дейін Бейжіңде өткен іріктеу турнирінде Олимпиада жолдамасын ала алмаған. Ол 189.14 ұпай жинап, 14-орынға тұрақтаған. Ал Олимпиада-2026-ға тек үздік бес спортшы ғана жолдама алған.

Әлемдік жұлдыздар да мұзға шығады

АҚШ құрамасы сапындағы әйгілі үштік те өнер көрсетеді:

  • Alysa Liu,
  • Amber Glenn,
  • Isabeau Levito.

Сарапшылардың пікірінше, жанкүйерлердің басты назары екі спортшыға ауады:

  • Ilia Malinin – ерлер арасындағы басты фавориттердің бірі;
  • Kaori Sakamoto – бұл оның соңғы халықаралық жарысы болуы мүмкін. Егер ол алтын жүлдемен аяқтаса, мансабын әсерлі түрде қорытындыламақ.

Шайдоров Алматыдағы шоуға да қатыспайды

Сонымен қатар, Михаил Шайдоров 5 сәуір күні Алматыда өтеді деп жоспарланған мұз шоуына да қатыспайтын болды. Ұйымдастырушылар әлеуметтік желідегі парақшасында:

"Өкінішке орай, күтпеген жағдайларға байланысты Михаил Шайдоров шараға қатыса алмайды. Біз оған алдағы спорттық жолында табыс тілейміз. Бағдарлама бұрынғыдай мазмұнды әрі әсерлі болады", – деп мәлімдеді.

Жаңартылған афишада Шайдоровтың орнына Софья Самоделкина енгізілген.

Осылайша, Прагадағы әлем чемпионатында Қазақстан намысын екі спортшы қорғайды.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
