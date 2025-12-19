#Халық заңгері
Спорт

Фристайл-акробатикадан Еуропа кубогы кезеңі: Қазақстан құрамасының нәтижелері

Фристайл-акробатикадан Еуропа кубогы кезеңі: Қазақстан құрамасының нәтижелері, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 18:32 Сурет: olympic.kz
Фристайл-акробатикадан Қазақстанның ерлер құрамасы Финляндияның Рука қаласындағы Еуропа кубогы кезеңіндегі өнерін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың екінші күні ел намысын үш спортшымыз қорғады.

Нәтижесінде Роман Погосян 11-орынға ие болды. Максим Попов жарысты 16-орында аяқтаса, Әмірлан Кәрімбаев 17-орыннан көрінді.

Жеңіс канадалық Габриэль Дионға бұйырды. Екінші орынды Канада өкілі Эллиот Премье иеленді. Ал қола жүлдені Швейцария спортшысы Андрин Лабер жеңіп алды.

Айдос Қали
