Қазақстан фристайл-акробатикадан Қытайда өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады
Сурет: olympic.kz
Ертең, 20 желтоқсанда, Қытайдың Чжанцзякоу қаласында фристайл-акробатикадан Әлем кубогының кезекті кезеңі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған халықаралық жарыста Қазақстан құрамасы өнер көрсетеді.
Құрамға енген спортшылар:
• Ардана Маханова
• Ұланбакир Өмірзақов
• Шерзод Хаширбаев
• Роман Иванов
• Дінмұхамед Райымқұлов
• Асылхан Асан
