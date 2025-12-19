#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Спорт

Қазақстан фристайл-акробатикадан Қытайда өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады

Қазақстан фристайл-акробатикадан Қытайда өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 21:10 Сурет: olympic.kz
Ертең, 20 желтоқсанда, Қытайдың Чжанцзякоу қаласында фристайл-акробатикадан Әлем кубогының кезекті кезеңі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған халықаралық жарыста Қазақстан құрамасы өнер көрсетеді.

Құрамға енген спортшылар:

• Ардана Маханова

• Ұланбакир Өмірзақов

• Шерзод Хаширбаев

• Роман Иванов

• Дінмұхамед Райымқұлов

• Асылхан Асан


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
ISU конькимен жүгіруден Олимпиада квоталарының алдын ала бөлінісін жариялады
22:13, 19 желтоқсан 2025
ISU конькимен жүгіруден Олимпиада квоталарының алдын ала бөлінісін жариялады
Қазақстандық биатлоншылар Германияда өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады
17:32, 09 қаңтар 2025
Қазақстандық биатлоншылар Германияда өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады
Фристайл-акробатикадан әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасының нәтижелері
18:47, 31 наурыз 2025
Фристайл-акробатикадан әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасының нәтижелері
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: