Спорт

Қазақстан фристайл-акробатикадан Канадададағы Әлем кубогы кезеңіндегі өнерін аяқтады: нәтижелер

Қазақстан фристайл-акробатикадан Канадададағы Әлем кубогы кезеңіндегі өнерін аяқтады: нәтижелер, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 23:07 Сурет: olympic.kz
Канаданың Лак-Бопор қаласында фристайл-акробатикадан Әлем кубогының кезеңі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың алғашқы күні Шерзод Хаширбаев – 24-орын, Ұланбәкір Өмірзақов – 30-орын, Асылхан Асан – 31-орын, Дінмұхамед Райымқұлов – 32-орын, Роман Иванов – 33-орын, Аяна Жолдас – 28-орынға тұрақтады.

Араға бір күн салып өткен сайыста қазақстандықтардың көрсеткіштері төмендегідей болды:

  • Асылхан Асан – 15-орын;
  • Шерзод Хаширбаев – 24-орын;
  • Роман Иванов – 27-орын;
  • Дінмұхамед Райымқұлов – 30-орын;
  • Ұланбәкір Өмірзақов – 36-орын;
  • Аяна Жолдас – 26-орын.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада жеңіл атлетикадан жабық кешендегі Қазақстан чемпионаты өтеді
23:20, 08 қаңтар 2026
Астанада жеңіл атлетикадан жабық кешендегі Қазақстан чемпионаты өтеді
Қазақстан фристайл-акробатикадан Қытайда өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады
21:10, 19 желтоқсан 2025
Қазақстан фристайл-акробатикадан Қытайда өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады
Фристайл-акробатикадан әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасының нәтижелері
18:47, 31 наурыз 2025
Фристайл-акробатикадан әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасының нәтижелері
