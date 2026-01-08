Қазақстан фристайл-акробатикадан Канадададағы Әлем кубогы кезеңіндегі өнерін аяқтады: нәтижелер
Сурет: olympic.kz
Канаданың Лак-Бопор қаласында фристайл-акробатикадан Әлем кубогының кезеңі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыстың алғашқы күні Шерзод Хаширбаев – 24-орын, Ұланбәкір Өмірзақов – 30-орын, Асылхан Асан – 31-орын, Дінмұхамед Райымқұлов – 32-орын, Роман Иванов – 33-орын, Аяна Жолдас – 28-орынға тұрақтады.
Араға бір күн салып өткен сайыста қазақстандықтардың көрсеткіштері төмендегідей болды:
- Асылхан Асан – 15-орын;
- Шерзод Хаширбаев – 24-орын;
- Роман Иванов – 27-орын;
- Дінмұхамед Райымқұлов – 30-орын;
- Ұланбәкір Өмірзақов – 36-орын;
- Аяна Жолдас – 26-орын.
