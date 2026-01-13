#Халық заңгері
Спорт

Асылхан Асан фристайл-акробатикадан АҚШ-та өткен Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді

Асылхан Асан фристайл-акробатикадан АҚШ-та өткен Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 17:43 Сурет: olympic.kz
Лэйк-Плэсидте (АҚШ) фристайл-акробатикадан Әлем кубогының кезеңі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың соңғы күнінде Қазақстан құрамасының өкілі Асылхан Асан үздік ондыққа еніп, оныншы орынға тұрақтады. Роман Иванов 11-орынды иеленді.

Дінмұхамед Райымқұлов 14, Шерзод Хаширбаев 23, ал Ұланбәкір Өмірзақов 31-орынға тұрақтады.


Айдос Қали
