Жаңалықтар мұрағаты
Спорт

Қазақстан биатлоннан Әлем кубогы кезеңінде ерлер эстафетасында бақ сынайды

Қазақстан биатлоннан Әлем кубогы кезеңінде ерлер эстафетасында бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 18:24 Сурет: olympic.kz
Рупольдингте (Германия) биатлоннан Әлем кубогының кезеңі жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

15 қаңтарда турнир аясында ерлер арасында 4x7,5 шақырымдық эстафета жарысы өтеді.

Қазақстан құрамасы сапында Владислав Киреев, Кирилл Бауэр, Вадим Куралес және Александр Мухин бақ сынайды.

Жарыс Астана уақытымен 18:30-да басталады.

Айта кетейік, бұған дейін өткен әйелдер эстафетасында Қазақстан құрамасы 18-орынға тұрақтады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: спринтте кімдер бақ сынайды
17:20, 08 қаңтар 2026
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: спринтте кімдер бақ сынайды
Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: Қазақстан ерлер құрамасы қандай нәтиже көрсетті
17:18, 04 желтоқсан 2024
Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: Қазақстан ерлер құрамасы қандай нәтиже көрсетті
Биатлоннан Әлем кубогы: әйелдер спринтінде Қазақстан атынан кімдер сынға түседі
12:10, 23 қаңтар 2025
Биатлоннан Әлем кубогы: әйелдер спринтінде Қазақстан атынан кімдер сынға түседі
