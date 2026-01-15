Қазақстан биатлоннан Әлем кубогы кезеңінде ерлер эстафетасында бақ сынайды
Сурет: olympic.kz
Рупольдингте (Германия) биатлоннан Әлем кубогының кезеңі жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
15 қаңтарда турнир аясында ерлер арасында 4x7,5 шақырымдық эстафета жарысы өтеді.
Қазақстан құрамасы сапында Владислав Киреев, Кирилл Бауэр, Вадим Куралес және Александр Мухин бақ сынайды.
Жарыс Астана уақытымен 18:30-да басталады.
Айта кетейік, бұған дейін өткен әйелдер эстафетасында Қазақстан құрамасы 18-орынға тұрақтады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript